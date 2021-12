Suspeito é preso ao tentar assaltar policial com arma de brinquedo

Um homem de 52 anos foi detido após tentar assaltar um soldado da Polícia Militar com uma arma de brinquedo. O caso ocorreu na noite desta terça-feira, 19, na avenida Pinto de Aguiar, em Pituaçu, mas só divulgado nesta quarta, 20, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

De acordo com o órgão, Edmilson da Penha utilizava um simulacro de pistola quando anunciou o assalto ao militar, que estava de folga, em um ponto de ônibus próximo à Universidade Católitica de Salvador (UCSal). Testemunhas rapidamente acionaram o serviço de emergência do 190.

Guarnições da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio e Imbuí) foram direcionadas por meio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e avistaram o suspeito com a arma falsa e efetuaram a prisão.

Com o suspeito, foram apreendidos também um canivete, celulares e R$ 220. O caso foi registrado na 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio)

