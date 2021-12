Suspeito é preso 24h após comparsa esconder droga em telhado de escola

André Marques Silva, 24 anos, foi preso 24h após o comparsa Gilvanei Santos Oliveira, 29 anos, ser detido em flagrante por esconder drogas no telhado da Escola Municipal Almirante Ernesto Mourão Sá, em Peripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ele é apontado pela polícia também como dono do entorpecente.

A prisão deste último ocorreu nesta terça-feira, 5, mas só foi divulgada nesta quarta, 6, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Segundo o órgão, André, conhecido como "Galinho", foi preso na rua Paraguai, também em Paripe.

Segundo a polícia, o homem já possuía mandado de prisão em aberto por roubo. "Não demorou muito para conseguirmos desmontar a dupla que agia na Mourão de Sá. Como foi dito antes, ampliamos o patrulhamento e conquistamos o objetivo", afirmou o comandante da 19ª CIPM, major Elsimar Leão.

