Suspeito é pego com arma de mentira no Caminho das Árvores

O encanador Rui Uiliam Silva Cerqueira, 30 anos, é apontado pela polícia como o autor de roubos a motoristas e transeuntes e arrombamento de carros no bairro do Caminho das Árvores. Na sexta-feira, 12, Rui foi preso por policiais da 35ª CIPM (Iguatemi) por estar com um simulacro de arma de fogo na Alameda das Epatódeas, mesmo bairro.

"Muitas vítimas dele foram mulheres que estavam paradas em engarrafamentos. Ele quebrou o vidro do carro e ameaçou as pessoas com o simulacro para lhe entregarem os pertences", afirmou a delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª DT (Pituba).

Suspeito nega

Rui costumava agir no final da tarde, quando o fluxo de pessoas e veículos no bairro é maior. O encanador nega os crimes e disse que achou o simulacro embaixo da passarela e o colocou no bolso porque estava com a "mente vazia". "Eu não assaltei ninguém. Vim para a delegacia e não apareceu nenhuma vítima", disse ele.

