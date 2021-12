Suspeito é morto e droga é apreendida em ação da PM na Engomadeira

Um jovem apontado como traficante foi morto em uma ação de equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Central da Polícia Militar durante o combate ao tráfico de drogas no bairro da Engomadeira, em Salvador. Um revólver, drogas e dinheiro em espécie foram apreendidos na operação, que foi realizada nesta quarta-feira, 9. A informação, no entanto, foi divulgada pela PM nesta quinta-feira, 10.

De acordo com a polícia, os militares foram recebidos a tiros por suspeitos armados na localidade da "Babilônia". No confronto, o suspeito Rafael Pinho de Araújo, 18 anos, foi baleado e levado ao Hospital Geral Roberto Santos, onde morreu. Os policiais apreenderam no local um revólver calibre 38, com cinco munições usadas, 119 papelotes de cocaína e aproximadamente R$ 55.

Por meio de nota, o major Raimundo Guerra, comandante da Rondesp/Central, explicou que a Engomadeira tem um grande problema com o tráfico de drogas e que a unidade, com o apoio dos moradores, tem promovido diversas ações de combate ao crime. "Quando a PM chega lá se depara com esses criminosos que estão sempre armados fazendo a proteção do tráfico”, acrescentou.

“Continuaremos operando 24h nessas áreas. Temos a Operação Visão Noturna e a Manibus, onde realizamos ocupações nessa região”, esclareceu o major.

Todo o material foi levado à Corregedoria da Polícia Militar, onde foi também foi expedido o auto de justificativa do emprego da força pelos policiais.

adblock ativo