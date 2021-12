Suspeito é morto durante confronto com a polícia no bairro do Calabar

Um homem de 25 anos foi morto na madrugada desta quinta-feira, 12, após ser baleado durante confronto com polícia no bairro do Calabar.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Gilvan Santos da Encarnação estava com um grupo armado, quando perceberam a presença dos policiais, os suspeitos começaram a atirar. Gilmar, que respondia em liberdade por tráfico de drogas, foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O outros suspeitos conseguiram fugir, deixando uma pistola calibre 9mm (uso restrito), carregador, munições, 448 pinos com cocaína, 151 pedras de crack e uma porção de maconha, que foram apreendidas pelos agentes.

Ainda não há informações sobre os suspeitos. O caso é investigado pela polícia.

