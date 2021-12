Suspeito é morto com cinco tiros após assaltar clínica e loja na Calçada

Um suspeito de realizar assaltos na Cidade Baixa foi morto com cinco tiros na manhã desta quinta-feira, 30, por volta de 9h, no Largo dos Mares, na Calçada. Segundo informações de moradores da região, Everton Oliveira Santos, de 24 anos, havia assaltado uma clínica e uma loja de O Boticário quando foi baleado e morreu no local.

Os disparos partiram de uma viatura policial - que trafegava pela região no momento em que o suspeito fugia do local, na Rua do Imperador. Ele foi atingido na cabeça, braços e no tórax. O veículo deixou o local sem prestar socorro.

De acordo com o pai de Everton, ele saiu na noite desta quarta, 29, para dormir na casa da namorada. A família só recebeu notícias dele após o ocorrido.

Populares informaram que Everton era conhecido por praticar assaltos na região. Ele trabalhava na loja do pai, que vende produtos para celulares, localizada na Fazenda Grande do Retiro.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou o levantamento cadavérico no final da manhã.

Everton havia saído na noite de quarta para dormir na casa da namorada (Foto: Euzeni Daltro | Ag. A TARDE)

