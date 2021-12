Suspeito é morto após roubar carro usado por motorista da Uber

Sílvio de Carvalho Machado, 24 anos, foi encontrado morto em um carro que ele e mais dois homens tinham roubado na noite desta segunda-feira, 16, de um motorista do aplicativo Uber. Segundo a Polícia Militar, o veículo foi localizado às margens da Estrada do Derba, na BA-528, por uma guarnição da 18ª Companhia Independente (18ª CIPM/Periperi).

Momentos depois que os PMs chegaram no local, o proprietário, que não teve a identidade revelada, aproximou-se e identificou o carro e o homem que tinha roubado o automóvel. Em entrevista à TV Record, o motorista disse que tinha ido atender a um chamado de corrida do aplicativo e, quando chegou no endereço indicado, foi abordado pelos criminosos. Os bandidos fugiram em seguida.

Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação da morte de Sílvio. Os outros dois comparsas dele fugiram do local. De acordo com a polícia, o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

