Suspeito é localizado por reconhecimento facial no entorno da Fonte Nova

Um suspeito foi localizado através do sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), na tarde deste domingo, 23. O homem de 31 anos estava no entorno da Arena Fonte Nova, durante o jogo Paraguai x Colômbia, da Copa América.

De acordo com a SSP-BA, Wellington da Cruz Santos possuía mandado de prisão em aberto por homicídio. O suspeito passou pelo Portal de Abordagem, localizado próximo da Ladeira do Pepino, quando o sistema disparou o alerta. Agentes da Polícia Militar foram acionados e Wellington foi abordado e conduzido para Base Avançada do Departamento de Polícia Técnica.

Através de técnicas para identificação humana, os peritos confirmaram que o suspeito era o foragido por homicídio na região de Feira de Santana. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil, que conduziu Wellington para Polinter, localizada na Piedade.

