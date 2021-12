Suspeito é detido com pistola alemã e droga no Jardim Armação

Um homem foi preso com uma pistola fabricada na Alemanha, na localidade do Morro do Borel, no bairro de Jardim Armação, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a prisão ocorreu na tarde desta quinta-feira, 11, mas as informações só foram divulgadas nesta sexta, 12.

A prisão do homem aconteceu quando policiais realizavam patrulhamento e perceberam o comportamento estranho do suspeito. Um cerco foi feito para evitar que ele pudesse fugir. O homem foi identificado como Aílton dos Santos Ferreira Júnior, 36 anos, e respondia em liberdade provisória por crimes de tráfico de drogas e roubos.

Além da pistola, que estava com carregador e munições, também foram encontradas porções de cocaína. O caso foi registrado na 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio).

