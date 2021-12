Suspeito é detido com arma e munições após tentativa de assalto no Imbui

Ítalo Moreira Santos foi detido na noite desta sexta-feira, 12, após ser flagrado com munições e um revólver de calibre 38. O flagrante ocorreu na rua Padre Cassimiro Quiroga, no bairro do Imbui, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais efetuavam o patrulhamento na região e notaram o nervosismo do suspeito. Após ele ser abordado, populares informaram ao militares que minutos antes o rapaz havia tentado assaltar algumas pessoas que passavam no local.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes.

adblock ativo