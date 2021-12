Suspeito é detido ao procurar atendimento médico no HGE

Um homem foi detido na noite desta segunda-feira, 3, após procurar atendimento no Hospital Geral do Estado (HGE). O suspeito, de 23 anos, foi baleado durante um assalto no mesmo dia e após ser medicado na unidade de saúde, foi reconhecido pelas vítimas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Leonardo Santos Gonçalves estava acompanhado de Carlos Alberto Cardoso Costa, 34 anos, e um outro suspeito não identificado, quando entraram no coletivo que faz a linha Terezinha/Ribeira e anunciaram o assalto. O caso ocorreu na avenida Suburbana, no Lobato.

Um passageiro reagiu ao assaltou e baleou Leonardo e Carlos, este segundo tentou fugir, mas morreu na localidade de Santa Luzia. Com ele foram encontrados um simulacro e vários celulares.

Leonardo conseguiu fugir e buscou atendimento no HGE. Segundo informações do comandante da Operação Gemeos, major PM Gabriel Neto, o suspeito foi reconhecido, levado para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) e confirmou participar do crime.

