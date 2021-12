Suspeito é baleado durante assalto a delicatessen no Garcia

Três homens tentaram assaltar uma delicatessen no Garcia na manhã desta quinta-feira, 25. Segundo a polícia, uma guarnição do Batalhão de Guarda (BG) passava pela avenida Leovigildo Filgueiras, nas imediações da rádio Excelsior, no momento em que os bandidos fecharam as portas do comércio para iniciar o roubo.

No instante que os PMs chegaram para interceptar a ação criminosa, os assaltantes disparam contra a guarnição. Eles tentaram fugir invadindo casas, mas um deles acabou sendo atingido no abdômen. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Momentos depois, policiais militares realizaram buscas na região e conseguiram capturar mais um criminoso. Ele foi encaminhado para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba. O outro comparsa continua desaparecido.

Ainda de acordo com a polícia, no momento da fuga, o trio deixou para trás uma bolsa com R$ 8 mil roubados do estabelecimento.

