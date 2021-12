Suspeito é apreendido com drogas e colete à prova de balas no Pelourinho

Suspeito de cometer um duplo homicídio na localidade do Taboão, Fábio Bispo dos Santos, conhecido como Mahalo, foi localizado, na noite de sexta-feira, 4, no Pelourinho.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares receberam a denúncia que Mahalo estaria comercializando entorpecentes na Rua das Flores. O suspeito foi cercado e preso em flagrante.

Com ele foram encontrados um tablete de maconha prensada com cerca de 1 kg, 42 trouxinhas com a mesma erva, 27 pinos com cocaína, 20 pedras de crack, um colete balístico, uma balança, mochila e celular.

Fábio foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

