Suspeito diz que matou músico por desconfiar de ataque de rivais

Rindo e com ar debochado, assim estava Ueslei Silva Sarinho, de 22 anos, o Helris ou Bicho, nesta terça-feira, 14, durante apresentação da polícia. Ele confirmou que ordenou a morte do cantor e compositor Felipe Yves Magalhães Gomes, 22.

Helris, que é apontado como chefe do tráfico de drogas na localidade da Independência, disse que decidiu matar o músico ao perceber que ele continuava na região. Ele alegou que desconfiou que Felipe estivesse no local para mapear os imóveis ligado a ele para depois promover um ataque.

A suspeita de Helris está relacionada com o fato de Felipe ser primo de um homem apontado como líder do tráfico de drogas na localidade de Casinhas, na Fazenda Grande 2.

Helris ainda tentou alegar que Felipe tinha participação no tráfico de drogas. Mas a informação foi contestada pelo delegado Guilherme Machado, coordenador da 2ª Delegacia de Homicídios. De acordo com ele, não há nada na investigação que aponte o envolvimento direto do músico com crimes.

Helris disse usou cocaína e ingeriu bebida alcoólica antes de ordenar o crime. Ele confessa que atirou quatro vezes no músico. Segundo ele, dois adolescentes e um homem conhecido como Penga, que está foragido, foram responsáveis por cortar o pescoço de Felipe.

Os adolescentes foram apreendidos. A polícia apreendeu a faca de caça usada no crime com um deles. Já a arma foi encontrada na casa da mãe de Helris.

Felipe foi executado entre às 5h30 e 6h da manhã do dia 6 em um matagal na 9ª Travessa Independência, na Fazenda Grande 1 – na região da Independência.

