Suspeito diz que matou docente porque ele não pagou programa

Um dos suspeitos de ter participado do homicídio do professor Deodakson Aparecido Rego Pereira, de 45 anos, foi apresentado à imprensa pela Polícia Civil, no final da manhã desta quinta-feira, 17, em auditório no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em depoimento, Nadson de Jesus Pepe, de 19 anos, confessou que matou o professor por esganadura, pelo fato do docente não ter pago um programa no valor de R$ 150. O adolescente de 16 anos, que também é suspeito de participação no crime, foi apreendido na casa de um tio, no bairro de Marechal Rondon. Já Nadson foi preso no bairro São Gonçalo do Retiro. Após terem cometido o crime, a dupla permanceu no apartamento por cerca de 2h.

Mas a polícia não acredita nesta versão. De acordo com o delegado Marcelo Sansão, coordenador da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), a polícia acredita que o crime foi premeditado e que eles tinham a intenção de roubar objetos pessoais do professor. Mas a dupla nega que tenha premeditado a ação. Ainda conforme Sansão, exceto o monitor, que foi vendido para terceiros, todos os pertences foram recuperados.

Em depoimento, Nadson relatou que no dia do crime estava com o adolescente na praia da Barra, quando foi convidado, por ele, para ir à casa do professor. O menor disse que já havia feito alguns programas com Deodakson. Após chegarem no apartamento do professor, eles consumiram bebidas alcoólicas e o adolescente manteve relações sexuais com Deodakson.

O delegado informou que a polícia chegou até os suspeitos após seguir alguns rastros deixados por eles como imagens de câmeras de segurança de coletivos, denúncias e Nadson, que continuou utilizando o aplicativo Whatsapp instalado no smartphone furtado do professor.

Espancamento

Nadson vendia os materiais roubados no bairro de São Gonçalo do Retiro, quando a população local tomou conhecimento de que ele teve participação na morte do professor. Com isso, ele foi agredido com pauladas, pedradas, chutes e murros pelos populares. O homem foi salvo por agentes que, ao chegarem no local para efetuar a prisão, impediram a continuidade da agressão. Ele foi detido por policiais da 1ª DH/Atlântico e do Grupo de Apreensão e Captura (GRAC), do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Nadson, que já tem passagem por tráfico de drogas e associação ao tráfico, irá responder por latrocínio e corrupção de menores. Já o adolescente foi encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) e irá responder por ato infracional análogo ao latrocínio.

adblock ativo