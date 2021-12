Suspeito diz que assaltou loja após ter sido influenciado por ex-companheira

“O Luiz entrou na loja e colocou a faca na garganta da atendente, exigindo que ela abrisse o caixa. Ao perceber que não tinha dinheiro, mandou ela pegar sacolas e encheu de eletrônicos”, comentou a delegada Maria Selma, titular da 16ª DT (Pituba), nesta quinta-feira, 3, na apresentação de Luiz Felipe Menezes de Vieira.

Ele é apontado como autor do roubo à Santório Importados, no último dia 27, no Salvador Shopping Business. Na apresentação, Luíz disse que foi influenciado por uma ex-companheira. “Ela me deu o ‘canal’ e eu fui movido pela emoção. Coisa do momento. Eu atuei sozinho”, alegou.

A delegada disse que a suposta ex recebeu informação após vaga de emprego. “O dono da loja estava à procura de uma funcionária e pediu indicação a sua vendedora. Ela indicou uma amiga. E foi essa amiga que ele afirmou ser sua ex que deu o canal”, relatou.

Na ação, foram levados vários videogames e acessórios, além de celulares de última geração.

Aulas de basquete

A polícia conseguiu recuperar grande parte dos produtos roubados. Leonardo Santório, dono da loja assaltada, declarou estar satisfeito com a prisão e a recuperação dos pertences. “Eu não imaginei recuperar a maioria dos meus produtos. É triste ver um rapaz jovem e de família cometer um crime desse”, disse.

Em 2015, Luiz foi escolhido monitor da sala por um professor de educação física e passou a dar aula de basquete de forma voluntária para alunos da Escola Carlos Marighela, no Stiep.

