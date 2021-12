Suspeito de vender drogas no Carnaval morre em ação policial na Barra

Um homem suspeito de traficar drogas durante o Carnaval morreu na madrugada deste sábado, 22, durante um confronto com policiais no bairro da Barra, no circuito Dodô, em Salvador. O caso aconteceu na localidade conhecida da Roça da Sabina.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), policiais civis monitoravam três suspeitos de tráfico e deram de prisão quando o trio separava drogas. Eles reagiram atirando em direção aos agentes e, durante o confronto, um deles foi atingido.

O órgão afirmou que o suspeito baleado foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Os outros dois comparsas conseguiram escapar.

Na ação, foram apreendidos cerca de R$ 4 mil em espécie, provenientes da venda de drogas para foliões, porções de cocaína, maconha, crack, ecstasy e lança perfume.

