Suspeito de vários assaltos a ônibus é preso

Um suspeito foi preso no momento em que pretendia assaltar mais um ônibus em Salvador. Hélio Magalhães Lima, 43 anos, foi flagrado por uma guarnição da Operação Gêmeos em um ponto no Largo do Tanque.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública, Hélio já foi condenado e cumpriu pena de um ano e dois meses pelo mesmo crime - assalto a coletivos. Só no mês de maio, segundo o órgão, o assaltante foi flagrado duas vezes roubando na mesma região.

O homem foi detido neste domingo, 18, e encaminhado para o Grupo Especial de Repressão à Roubos e Furtos em Coletivos (Gerrc), na Baixa do Fiscal, onde permanecerá custodiado.

Avenida ACM

Um outro homem foi preso na avenida ACM, ainda neste domingo, também suspeito de praticar assaltos em coletivos. Uma guarnição dos Gêmeos prendeu em flagrante Matheus da Silva Conceição, que atuava na região.

Policiais encontraram com o suspeito uma faca que ele utilizava para amedrontar as vítimas, saquear passageiros, além de abordar pedestres que circulavam na avenida. Um celular também foi apreendido.

Conforme a SSP, Matheus, após confessar que cometia o crime, foi levado ao Gerrc.

"É imprescindível que as câmeras dos ônibus estejam funcionando, pois as imagens são peças importantes para o fortalecimento do inquérito. Esperamos que desta vez a pena pelo crime seja maior, pelo alto grau de reincidência", afirmou o titular do Gerrc, José Nelis.

