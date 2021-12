Suspeito de tráfico que ostentava arma no WhatsApp é preso

Um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, que ostentava arma no WhatsApp, foi preso nesta segunda-feira, 14. Luan Neves Pereira, 19 anos, chamado de 'Luan Pitbull', foi flagrado com pedras de crack por guarnições da 19 Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante patrulhamento na localidade Quilombo, no bairro de Paripe, um grupo de suspeitos saiu correndo, mas os PMs conseguiram deter Luan Pitbull.

Com ele, os policiais encontraram 28 pedras de crack embaladas. Ele possui uma passagem por tráfico de drogas. A polícia ainda não conseguiu localizar a arma que o suspeito ostentava em fotos.

