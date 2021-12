Suspeito de tráfico oferece R$ 100 mil para não ser preso

Um dos suspeitos de integrar a quadrilha de traficantes que teria imposto o suposto toque de recolher, na Mata Escura, no final do mês de maio, ofereceu R$ 100 mil para não ser preso. Lucas dos Santos Barreto, o Filho de Tampinha, 21 anos, foi preso na quarta-feira, 1º, junto com Danilo Dória Cerqueira, o Nego Drama, 23, e Emerson Rocha dos Santos, 26. A apresentação à imprensa aconteceu nesta quinta-feira, 2.

Os policiais, da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) e da 1ª DH/Atlântico, apreenderam com o trio um revólver calibre 38, uma pistola 380, seis pinos de cocaína, quatro pedras de crack e uma caderneta com anotações do tráfico.

De acordo com a Polícia Civil, Lucas é filho de Ubiratan Nascimento Barreto, o Tampinha, que deixou o presídio, no final de 2015, depois de cumprir pena por tráfico de drogas. Ele é também primo do traficante Cristian Sostenis Barreto da Silva, o Ás de Ouro do Baralho do Crime da SSP, morto em confronto com PMs, em 24 de maio, na Mata Escura. Na ocasião, Cristian portava uma pistola 9mm, maconha e crack.

Durante a apresentação o delegado Marcelo Sansão, coordenador da 2ª DH/Central, contou que o suposto toque de recolher foi motivado pela morte de Sostenis, integrante do mesmo bando, que atua nas localidades conhecidas como Ponto 13, Paz e Vida e Rua Direta, todas na Mata Escura.

Ainda segundo o delegado, Lucas não tem passagens pela polícia, mas é suspeito de envolvimento em vários homicídios, todos teriam como motivação o tráfico de drogas. Já Danilo, segundo ele, responde a inquéritos por porte de arma e tráfico de drogas também. Emerson já foi preso por dano ao patrimônio público, acusado de apedrejar um ônibus.

O delegado Marcelo Sansão autuou Lucas em flagrante por corrupção ativa, além de tráfico de drogas e porte de arma, crimes pelos quais também foram autuados Danilo e Emerson.

A polícia informou que todos os três já seguiram para o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM.

