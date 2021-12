Suspeito de tráfico morre em confronto com polícia no subúrbio

Um homem, que não teve a identidade divulgada, suspeito de envolvimentos com o tráfico de drogas morreu na tarde desta segunda-feira, 22, após trocar tiros com a polícia no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O caso aconteceu na rua 20, no bairro de Alto do Cabrito.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), uma equipe da Polícia Militar (PM-BA) fazia ronda na região quando foram recebidos a tiros por cinco homens. Houve um confronto e um dos suspeitos acabou atingido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu.

Os outros comparsas conseguiram fugir. Um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos.

adblock ativo