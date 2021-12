Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia na Boca do Rio

Um suspeito de tráfico de drogas morreu após uma troca de tiros com a polícia nesta segunda-feira, 2, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O homem, que não teve a identidade relevada até o momento, estava com um grupo quando teria começado a atirar contra os policiais que fazem patrulhamento na região conhecida como Giorgina.

No confronto, ele foi atingido e em seguida levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde morreu. Com o homem, os policiais encontraram um revólver calibre 38, munições, 60 trouxas de maconha, 52 pinos de cocaína e R$ 37 em dinheiro.

Ainda de acordo com a SSP, as ações preventivas e repressivas foram intensificadas no bairro após a morte de Cláudio Santos Nascimento, conhecido como "Zinho", durante um confronto com a polícia neste domingo, 1º. A polícia investiga se o suspeito teria envolvimento com a quadrilha de Zinho

Zinho morreu durante um confronto com a polícia no bairro Boca do Rio neste domingo, 1º

