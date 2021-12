Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia em Cosme de Farias

Um suspeito de tráfico de drogas morreu durante um confronto com a polícia na localidade do Pequeno Saldanha, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, na madrugada desta quinta-feira, 14. Duas viaturas do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto), da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (Cosme de Farias), participaram da ação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-bA), o homem identificado pelo apelido "Biquet" teria reagido à ação da PM e acabou baleado. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde morreu.

Dois comparsas dele conseguiram escapar. A polícia apreendeu uma pistola calibre ponto 40, munições, carregador, 54 buchas de maconha, 44 pinos de cocaína, roupa camuflada, balaclava (capuz) e uma caderneta com anotações do comércio de drogas no local onde o grupo estava.

