Suspeito de tráfico morre em confronto com a polícia em Castelo Branco

Um suspeito de tráfico de drogas morreu após troca de tiros com os policiais no sábado, 21, no bairro de Castelo Branco, em Salvador, por guarnições da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (Pau da Lima).

Os policiais foram até a localidade, conhecida como Antártica, após denúncia enviada ao Centro Integrado de Comunicações (Cicom). No local, eles encontraram um grupo de homens armados que atiraram nas viaturas. Os miliares revidaram, e um dos suspeitos acabou sendo atingido. Ele foi encaminhado ao Hospital Eládio Lassere, mas não resistiu.

Na ação, foram encontradas uma carabina calibre 38, 1,5 kg de maconha, 14 trouxas da mesma erva, 17 pinos de cocaína, 11 pedras de crack e uma balaclava com o rapaz.

