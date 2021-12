Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM na Engomadeira

A pontado pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, um homem ainda não identificado morreu após confronto com PMs no bairro da Engomadeira, em Salvador. A Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) não informou quando a ação foi realizada.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) faziam rondas aéreas na região, durante a Operação Vetor Aéreo, e foram recebidas a tiros por suspeitos armados, liderados pelo traficante de prenome Maicon, de acordo com a SSP-BA.

No revide, um dos envolvidos acabou sendo atingido. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38, munições, meio tablete de maconha, pinos para embalar cocaína, entre outros materiais. A polícia mantém buscas aos outros suspeitos.

