Suspeito de tráfico morre e PM é baleado em troca de tiros em Valéria

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu na tarde desta quinta-feira, 20, em troca de tiros com a polícia no bairro de Valéria, em Salvador. Na ação, um policial militar também foi atingido no braço direito.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), duas guarnições da 31ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) realizavam incursões na localidade do Penacho Verde, quando foram recebidas a tiros.

Com o suspeito, não identicado, foram apreendidas uma pistola 9mm e 30 cartuchos de munição. Ele foi levado para o Hospital do Subúrbio, onde faleceu. O policial está internado e deve passar por cirurgia para retirar o projétil alojado no braço.

