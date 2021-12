Suspeito de tráfico morre durante confronto com a polícia no Lobato

Um homem morreu na madrugada deste domingo, 4, durante operação da Polícia Militar (PM-BA) no bairro do Lobato, em Salvador. Ele era suspeito de tráfico de drogas e foi baleado durante confronto com as equipes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), denúncias anônimas de homens armados levaram os policiais ao Jardim Lobato. Ao chegarem no local, as guarnições cercaram o imóvel onde estava o suspeito, que reagiu atirando e foi atingido no revide das equipes.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital do Subúrbio, no bairro de Periperi, mas não resistiu.

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm (uso restrito), carregador, munições, 54 porções de maconha e duas trouxas de cocaína.

