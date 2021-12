Suspeito de tráfico morre após troca de tiros no bairro da Santa Cruz

Um suspeito de tráfico morreu na noite desta quinta-feira, 24, após troca de tiros com a polícia no bairro de Santa Cruz, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o confronto aconteceu após uma guarnição passar pela Rua do Futuro e perceber um grupo suspeito. Segundo a pasta, as viaturas se aproximaram e os suspeitos atiraram.

Ainda segundo a SSP, as guarnições revidaram e um dos suspeitos acabou atingido. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Um revólver calibre 38, munições, 23 trouxas de maconha, duas porções de cocaína, celular e a chave de uma motocicleta foram apreendidos. O restante da quadrilha conseguiu escapar.

Ocupação - A Secretaria informa que o patrulhamento no Complexo do Nordeste de Amaralina continua reforçado. Conforme a SSP-BA, desde o dia 2 de dezembro, quando a região foi ocupada, 18 integrantes de uma facção foram localizados. Destes, 10 acabaram presos e oito morreram em confrontos.

