Suspeito de tráfico morre após troca de tiros com polícia em Tancredo Neves

Um suspeito de tráfico morreu após um confronto com a Polícia Militar (PM) na manhã desta sexta-feira, 2, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. De acordo com a PM, com ele foram encontradas uma pistola com carregador, maconha, cocaína, munições de diversos calibres e R$ 6.501,85.

A ação teve início por volta das 8h logo após a Polícia Militar (PM) receber informações envolvendo o tráfico de drogas na localidade conhecida como Buracão, em Tancredo Neves.

Conforme a PM, as equipes iniciaram as incursões no local, mas foram recebidas a tiros por criminosos armados e no revide um deles, apontado como gerente do tráfico, foi atingido. Os demais conseguiram fugir. O suspeito chegou a ser levado ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu.

Ao todo, na ocorrência foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com um carregador, uma mochila, 24 porções de maconha, 18 porções de cocaína, duas balanças digitais, 56 munições de diversos calibres, um caderno de anotações, 500 embalagens plásticas,9 mil pinos para acondicionar cocaína, um celular e um capuz. A ocorrência foi registrada na Corregedoria da PM.

