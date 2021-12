Suspeito de tráfico morre após confronto com PM no Centro Histórico

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas morreu após confronto com policiais militares na manhã desta segunda-feira, 18, na avenida José Joaquim Seabra, mais conhecida como J.J. Seabra, próxima da Baixa do Sapateiros, no Centro Histórico de Salvador.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), equipes realizavam ronda na região quando foram recebidas a tiros por quatro suspeitos. Os policiais revidaram e um deles acabou baleado.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. No local, foram apreendidos 236 pinos de cocaína, 49 trouxas de maconha e um revólver calibre 38.

