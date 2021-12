Suspeito de tráfico morre após confronto com a polícia em São Gonçalo

Um homem suspeito de tráfico morreu após confronto com a polícia na noite de quinta-feira, 2, no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. Outro suspeito, que teria participado da troca de tiros, conseguiu fugir.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), militares patrulhavam na região conhecida como Lagoa da Vovó, quando perceberam dois homens armados vendendo entorpecentes. Os suspeitos teriam começado a atirar após investida da polícia.

Um deles foi atingido e socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 60 pinos de cocaína e um celular.

