Suspeito de tráfico, jovem é preso com cocaína avaliada em 8 mil reais

Um jovem , identificado como Ivanilson Silva Fraga , foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas no último sábado, 5 , em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a polícia realizou a primeira abordagem na Avenida Luis Viana, na Paralela, após suspeitarem de dois homens dentro de um veículo modelo GM Classic. Com Ivanilson foram encontrados 10 pinos de cocaína. Já o motorista foi identificado como profissional de aplicativo e foi liberado em seguida.

Durante a abordagem, Ivanilson informou aos policiais que haviam mais drogas em sua casa localizada no condomínio Villas do Atlântico, em Lauro de Freitas. Na residência foram encontrados mais 822 pinos com cocaína, avaliadas em oito mil reais.

O suspeito foi autuado por tráfico de drogas. Ele e as drogas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes, no Iguatemi.

