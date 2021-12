Suspeito de tráfico é preso no Vale das Pedrinhas

Deivson Farias da Silva foi preso em flagrante com maconha na manhã desta terça-feira, 12, no bairro do Vale das Pedrinhas, em Salvador. A polícia suspeita que ele integrava uma quadrilha de traficantes que age na localidade do Boqueirão.

Ele foi detido após policiais da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) receber uma denúncia anônima que indicava um suspeito que traficava drogas em uma via pública na rua do Eco.

Deivson, que não tem passagens pela polícia, foi autuado por tráfico de drogas e seria encaminhado à audiência de custódia, no Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça, na região do Iguatemi.

