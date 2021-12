Suspeito de tráfico é preso em flagrante no bairro de Massaranduba

Conhecido como ''Porca Prenha'', o jovem Laércio dos Anjos Santos, 21 anos, foi preso em flagrante por suspeita de tráfico, na noite desta segunda-feira, 7, no beco do Mingó, próximo ao final de linha do bairro de Massaranduba.

O suspeito estava acompanhado de quatro supostos comparsas, que conseguiram fugir. Com Laércio, já encaminhado para a Central de Flagrantes, foram apreendidos um tablete de maconha, com cerca de um quilo, porções prontas desta mesma droga para comercialização, embalagens para o entorpecente ser acondicionado, celulares, um relógio e R$ 121 em espécie.

