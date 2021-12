Suspeito de tráfico é preso dentro de motel em Salvador

Em continuidade da operação batizada de 'Última Estação', Vandilson Jackson Sampaio Santos, de 20 anos, foi preso na quarta-feira, 13, com drogas e munições em um motel localizado no bairro do Parque São Cristóvão, em Salvador.

Vandilson foi detido por policiais militares com cocaína, maconha prensada, haxixe e munições de diversos calibres. Ele foi encaminhado ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde foi interrogado e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Operação

A Operação Última Estação dará continuidade às investigações do dinheiro movimentado pelo bando, antes liderado pelo traficante Marcelo Batista dos Santos, o Marreno, morto em agosto deste ano durante uma ação policial. A primeira fase já havia identificado indícios de lavagem do dinheiro da quadrilha.

Seis integrantes da quadrilha foram presos durante a primeira fase. Também foram apreendidos cerca de 40 quilos de maconha, cinco fuzis, uma pistola de calibre restrito, além de três carros usados pelos criminosos. Na ocasião, outros três veículos roubados também foram recuperados.

A segunda fase da operação foi realizada na última terça, 12, e teve início a partir das investigações subsequentes da primeira etapa. Os policiais identificaram outros integrantes da organização criminosa que agia na lavagem de dinheiro. Os suspeitos movimentavam o dinheiro do tráfico em contas bancárias de terceiros ou abertas ilicitamente. Com a quantia, eles adquiriram imóveis, além de outros bens em nome de outras pessoas.

