Suspeito de tráfico é preso com mais de 8kg de drogas em Salvador

Um suspeito de tráfico de 19 anos foi preso com mais de 8kg de drogas, por volta das 5h, desta quinta-feira, 28, por uma guarnição da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), durante a ronda, os agentes encontrou um homem com atitude suspeita na Rua Dr. Antônio Correia Caldas. Ao perceber a viatura, o suspeito fugiu, entrou em um imóvel e pulou pelos fundos até ser ser alcançado e preso.

A polícia informou que o homem disse ser o responsável por guardar as drogas que são vendidas na Vila Paraíso. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), porque sofreu escoriações quando durante a tentativa de fuga.

Na casa onde o suspeito tentou se esconder foi encontrado quatro pacotes de skunk pesando aproximadamente 4Kg; três tabletes de maconha pesando 3,2Kg e 705 porções da mesma droga; 188 pinos contendo cocaína; 120 pedras de crack; cinco balanças, dois carregadores de pistola (calibres 40 e de 9mm); 59 chips de operadoras de celular, uma faca tipo peixeira; uma tesoura e um aparelho celular.

O crime foi registrado na Central de Flagrantes. O caso é investigado pela polícia.

