Suspeito de tráfico é preso com maconha e cocaína em Itapuã

Alan Freitas foi preso na tarde desta segunda-feira, 15, após ser flagrado com 10 kg de maconha, 100 pinos com cocaína e 4.000 pinos vazios para embalar drogas no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as guarnições da Polícia Militar passavam pela localidade conhecida como Água Suja quando o suspeito tentou fugir. Além das drogas, um celular foi apreendido.

Ele já era investigado pelos crimes de tráfico de drogas e homicídios. Alan Freitas foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

