Suspeito de tráfico é preso com drogas pela segunda vez em Salvador

Um homem em liberdade provisória foi preso em Salvador com 59 porções de cocaína e crack. A droga estava embalada para a venda, segundo a polícia. Denilson Santos Santana, 21 anos, também conhecido como "Toinho", foi detido no bairro de São João do Cabrito, no subúrbio ferroviário.

O suspeito e os entorpecentes foram levados para a 29ª Delegacia Territorial (DT), em Plataforma. "Infelizmente, eles não aproveitam as medidas alternativas oferecidas pelas leis. Pior que a cada passagem pela polícia eles vão ficando mais agressivos", conta o major Sérgio Ribeiro Paz, comandante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (14ª CIPM/Lobato).

Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, 26, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Toinho foi detido, pela primeira vez, em novembro de 2017. Na época, ele estava com 99 porções de cocaína, crack e maconha.

No ano passado, de acordo com a polícia, ele e outros comparsas tentaram dominar uma região de vendas de drogas no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa.

