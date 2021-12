Suspeito de tráfico é preso com armas e drogas na avenida Centenário

Apontado pela polícia por envolvimento com o tráfico no bairro da Federação, em Salvador, Rodinei de Jesus Rodrigues foi preso na tarde deste domingo, 15, com armas e drogas na avenida Centenário.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais militares patrulhavam na região quando abordaram Rodinei, que estava com uma mochila.

Durante a revista, foram encontrados um revólver calibre 38, meio tablete de maconha prensada, 28 trouxas da mesma erva, 47 porções de cocaína, R$ 92 e uma caderneta.

Material foi encontrado na mochila do suspeito (Foto: Divulgação | SSP-BA)

