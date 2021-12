Suspeito de tráfico é preso com arma e drogas na Baixa do Tubo

Apontado pela polícia com envolvimento no tráfico de drogas, Leandro Santos Silva, conhecido como 'Léo', foi flagrado com arma e drogas na manhã desta terça-feira,6, na localidade de Baixa do Tubo, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ele foi detido pelo Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) durante rondas na região. Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38, com seis munições intactas e três picotadas, 12 trouxas de maconha e um celular.

Leandro Santos, que possui passagem pela polícia em 2016 por tráfico de drogas, e o material apreendido foram encaminhados para a 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas).

