Suspeito de tráfico é preso com 800 porções de drogas na Fazenda Grande do Retiro

Um homem foi preso por equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá), nesta segunda-feira, 6, com cerca de 800 porções de drogas no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel Jamerson Encarnação de Queiroz, as guarnições estavam em rondas, no bairro, quando foram informadas que um grupo de homens exibia armas na localidade Vila Natal.

"Na denúncia também fomos informados que entre os indivíduos estava um dos gerentes do tráfico da região. Montamos o cerco com foco em capturar o criminoso de maior periculosidade e conseguimos. Os demais comparsas conseguiram escapar, mas seguimos com patrulhamento na área”, disse o oficial.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), na ação foram localizados 779 porções de maconha, três tabletes da mesma droga, 99 pedras de crack, 25 munições para calibres .45,.40 e 38, uma balança e R$ 72.

O suspeito foi autuado por tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma. Os materiais foram apresentados na 5ª Delegacia Territorial (DT) de Periperi.

