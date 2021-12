Suspeito de tráfico é preso após ser identificado por Reconhecimento Facial

O suspeito de tráfico de drogas, identificado como Leonardo Vinícius Bastos Carneiro Dantas, 22 anos, foi capturado, na tarde de terça-feira, 3, com o apoio do sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ele estava foragido do município de Senhor do Bonfim e foi localizado na capital baiana.

Segundo a SSP, o sistema identificou uma semelhança de 96% com o banco de dados de foragidos. No momento da prisão, Leonardo Vinícius levava duas malas infantis e usava calça e camisa preta.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi realizada a identificação humana e cumprido o mandado de prisão preventiva.

