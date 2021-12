Suspeito de tráfico é morto em Vila Nova de Pituaçu

Um suspeito de traficar drogas morreu após confronto com a polícia, na noite desta segunda-feira, 18. O caso aconteceu na Vila Nova de Pituaçu, próximo da Chesf, em Salvador. Trata-se de Wellington Silva Oliveira, apelidado de "Big". Um comparsa conseguiu fugir.

Equipes da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril) passavam pela localidade quando receberam a denúncia de moradores. Ao ser avistado, Wellington e o comparsa atiraram contra os militares, que reagiram.

O suspeito foi atingido e levado ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Com Wellington, foram encontrados um revólver calibre 38, munições e 21 pinos de cocaína. "Big" já tinha sido preso, pela mesma unidade, com mais de 1.500 pinos de cocaína no início deste ano.

adblock ativo