Suspeito de tráfico é morto em troca de tiros com policiais na Liberdade

Um homem suspeito de ser traficante foi morto durante uma troca de tiros com policiais das Rondas Especiais (Rondesp), na noite desta sexta-feira, 8, no bairro da Liberdade, em Salvador. A identidade do homem não foi divulgada até o momento.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito chegou a ser socorrido para o Hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo, mas não resistiu os ferimentos.

Ainda conforme a SSP, as guarnições foram acionadas depois de denúncias de que duas quadrilhas iriam se confrontar no bairro. Quando os policiais chegaram na rua 31 de Março, conhecida como rua dos Frades, os dois grupos começaram a atirar. Após o confronto, os outros criminosos conseguiram fugir.

Na operação, foram apreendidas uma metralhadora de fabricação artesanal, um revólver calibre 38, cerca de 60 pinos de cocaína, 31 trouxinhas de maconha e 11 pedras de crack.

