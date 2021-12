Suspeito de tráfico é morto em confronto com a PM em Brotas; comparsa é preso

Um homem foi morto durante um confronto com a Polícia Militar no bairro de Brotas, em Salvador. O rapaz, conhecido como "Sorriso", era suspeito de tráfico na região, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

As guarnições passavam por uma localidade chamada "Pirangi" quando um grupo teria atirado contra as guarnições das equipes das Rondas Especiais (Rondesp) e corrido. Logo em seguida, começou uma troca de tiros e "Sorriso" foi atingido. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu.

Com o suspeito, foram encontrados uma pistola modelo PT 100, carregadores, munições, 48 pedras de crack, 17 pinos de cocaína e cerca de R$ 500, segundo a polícia.

Um outro suspeito, comparsa de "Sorriso", identificado como Leonardo David Santos de Jesus, também foi preso no final da tarde desta terça-feira, 16, quando a ação ocorreu. Com ele, os policiais encontraram mais cinco porções de crack. As informações foram divulgadas pela SSP-BA na manhã desta quarta, 17.

adblock ativo