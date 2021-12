Suspeito de tráfico é morto durante confronto em Salvador

Um grupo de suspeitos de tráfico foi flagrado com drogas e armas na noite deste sábado, 11, na região do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Após confronto com a polícia, um suspeito acabou sendo morto.

Segundo informações divulgadas Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP), neste domingo, 12, equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico realizavam patrulhamento no bairro, quando encontraram um grupo suspeito. Ainda de acordo com a SSP, na abordagem, o grupo atirou contra a viatura policial, que revidou.

Após o confronto, o grupo conseguiu fugir, porém, um suposto traficante apontado pela polícia, terminou ferido e, mesmo após socorro para o Hospital Geral do Estado (HGE), não resistiu.

Com o suspeito, os PMs apreenderam uma pistola calibre 380, carregador, munições, 60 pinos de cocaína e 28 trouxas de maconha. Guarnições da Rondesp Atlântico e da 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina) seguem procurando os comparsas que fugiram.

