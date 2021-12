Suspeito de tráfico é morto após confronto com a polícia

Ítalo Alves de Jesus Pereira, conhecido como 'Rato', de 21 anos, foi morto após troca de tiros com policiais militares na sexta-feira, 6, na Chapada do Rio Vermelho, em Salvador. Ele é suspeito envolvimento com o tráfico de drogas e de ameaçar os moradores da região.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), uma equipe da PM-BA fazia ronda pela rua do Iraque quando foi recebida a tiros. No revide, Ítalo Alves acabou baleado. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola calibre 380, munições e 50 porções de cocaína e maconha.

adblock ativo