Suspeito de tráfico e homicídios é preso em blitz na BR-324

Um homem suspeito de envolvimento no tráfico de drogas foi preso na BR-324 com uma pistola calibre 380 e uma moto roubada.

A prisão ocorreu durante uma operação de combate à criminalidade na Região Metropolitana de Salvador (RMS), realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quarta-feira, 9. As informações foram divulgadas nesta quinta, 10.

De acordo com a PRF, os agentes deram ordem de parada ao condutor da moto Honda/CB300, mas ele fugiu. Após uma perseguição, o homem de 32 anos foi alcançado pela polícia e preso.

Apesar de não divulgar o nome, a PRF identificou o suspeito como o líder do tráfico de drogas do bairro de Alto do Cabrito

adblock ativo