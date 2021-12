Suspeito de tráfico é flagrado com arma e drogas em São Gonçalo do Retiro

Yuri Luís Silva Araújo, de 23 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso em flagrante por policiais da 11ª Delegacia (DT/Tancredo Neves) com um revólver calibre 38 e drogas no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, nesta quinta-feira, 5.

Segundo a Polícia Civil, Yuri estava com outros homens armados, que conseguiram fugir, na Ladeira da Vovó. Além do revólver com sete munições, o suspeito portava quatro embalagens, um tablete e 30 "trouxinhas" de maconha, 30 porções de cocaína, nove pedras de crack e R$ 43 em dinheiro.

O delegado Ricardo Amorin, titular da 11ª Delegacia, ainda contou que o Yuri já tem passagem pela polícia por assalto a mão armada, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

adblock ativo