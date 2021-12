Suspeito de tráfico é assassinado no centro e comércio fecha

Um clima de tensão e medo pairou entre os moradores e comerciantes da Avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré, durante toda tarde desta quarta-feira, 11, após a morte de um suposto traficante de drogas que agia na região.

Um torque de recolher foi imposto na localidade assim que Paulo Vitor Amorim Dantas, 27 anos, o Vitão, foi baleado, por volta das 11h, no cruzamento da Avenida Joana Angélica com a Rua José Duarte, no Tororó - próximo ao Supermercado França.

Ele seguia andando para casa, no Edifício Gabrielli, quando homens, em um carro branco, passaram e atiraram. Vitão ainda foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas, já chegou à unidade morto.

Conforme o delegado Líbio Ótero, do Departamento de Homicídios (DHPP), os criminosos fugiram em direção à Fonte Nova. Eles ainda não foram identificados.

A Polícia Civil investiga se o crime foi motivado pela disputa por pontos de tráfico de drogas na Rua do Gravatá, numa região conhecida como cracolândia. Segundo informações da polícia, Vitão mantinha um ponto de venda de drogas nesta localidade.

Por temer represália, moradores e comerciantes evitaram falar sobre o fato. "Na hora estava lá dentro, não vi nada. Só sei que ele era filho de uma moça que mora alí [Ed. Gabrielli]", disse uma mulher, sob anonimato.

Mensagem via WhatsApp falava sobre o toque de recolher. PM montou campana

Parentes de vítima detidas

Por volta das 14h, uma irmã, uma tia e uma amiga de Vitão foram conduzidas por policiais da 2ª CIPM (Barbalho) à 1ª DT (Barris), suspeitas de ameaçar a população e ordenar o fechamento do comércio em Nazaré. "Não cometi crime algum, eles [PMs] vão ter que provar. Não acharam nada com a gente", afirmou a tia de Vitão, a auxiliar administrativo Suelen Medeiros, 30.

Segundo o delegado Adailton Adan, titular da 1ª DT, as mulheres foram ouvidas e liberadas por falta de provas. Conforme ele, Vitão era um velho conhecido da polícia e tinha 12 passagens por furto e tráfico de drogas.

